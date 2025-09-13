En çok döviz hesabı bulunan 15 il açıklandı! İşte illere göre döviz tevdiat hesapları
Türkiye Bankalar Birliği verileri, illere göre döviz birikimlerinin yıllar içindeki seyrini ortaya koyarak ekonomik dalgalanmaların ve küresel krizlerin yerel ekonomiler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
Türkiye Bankalar Birliği’nin yayımladığı veriler, illerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimleri detaylı şekilde ortaya koyuyor. Çalışma, yalnızca finansal trendleri değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik alışkanlıkları da yansıtarak yerel dinamiklerin döviz birikimleri üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
