En çok Miss World unvanı olan ülke. İlk sırada ne Rusya ne de Güney Kore var!
Dünya genelinde her yıl düzenlenen ve Türkiye’den de sadece 1 kişinin listeye girdiği Miss World unvanına en çok sahip ülkeler belli oldu.
Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ertelenen fakat her yıl düzenli olarak organize edilen Miss World güzellik yarışmasında en çok ödül alan ülkeler açıklandı.
MİSS WORLD’E EN ÇOK SAHİP OLAN ÜLKELER
Türkiye’nin sadece Azra Akın ile kazandığı ödül bazı ülkelerde 6 kişiye ulaşıyor.
vikipedia.com'daki bilgiye göre latin ülkelerinin çoğunlukta yer aldığı listenin tamamı şu şekilde:
