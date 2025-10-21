  1. Ekonomim
  4. En çok vites sorunu çıkaran 5 otomobil. Sahiplerine saç baş yolduruyor!

Otomobil sektöründe teknoloji gelişse de bazı markalar şanzıman (vites) sorunundan kaçamıyor. Vites sorunu olan 5 otomobili derledik.

Otomobiller konusunda uzman olan @otomobil.gezgini kronik vites problemi olan araçları sıraladı.

Yeni araç satın almak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyenler de baktıkların aracın kronik probleminin olmamasına dikkat ediyor.

VİTES PROBLEMİ OLAN 5 OTOMOBİL

DSG şanzımanlar bu konuda mimlenmiş olsa da başka araçlar da sorunlu vites taşıyabiliyor. İşte sorun çıkarma potansiyeli yüksek o otomobiller;

NİSSAN QASHQAİ 1.6 DCİ X-TRONİC JATCO CVT

