En fazla öğretim üyesine sahip 60 üniversite açıklandı: İlk sırada ne İstanbul ne de Marmara var
Üniversitelerin başarısı artık yalnızca toplam yayın sayısıyla değil, öğretim üyesi başına düşen yayın oranıyla ölçülüyor.
Akademik performans değerlendirmelerinde öne çıkan kriterlerden biri de öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı oldu. Toplam yayın miktarına kıyasla daha adil bir ölçüt olarak görülen bu sıralama, üniversitelerdeki öğretim üyesi sayısının bilimsel üretkenlik üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.
