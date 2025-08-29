En fazla yaşlı nüfusuna sahip 49 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması endişelendirdi

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Asya ve Avrupa kıtaları dünyanın en yaşlı nüfuslarını barındırıyor. Listenin başında yüzde 28 ile Japonya bulunurken, İtalya yüzde 23 ile ikinci sırada. Finlandiya, Portekiz ve Yunanistan da yüzde 22’ye yakın oranlarla ilk beşi tamamlıyor. Güney Avrupa ülkeleri genel olarak yüzde 21 oranla dünyada yaşlı nüfusun en yoğun olduğu bölge konumunda. Çin’de bu oran yüzde 12, ABD’de yüzde 16, Hindistan’da yüzde 6, Nijerya’da ise yalnızca yüzde 3 seviyesinde.