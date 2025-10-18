En güçlü pasaportların gidebildiği 193 ülke; Vatandaşları elini kolunu sallayarak dolaşıyor
Seyahat etmek ve yeni kültürlerle tanışmak isteyen milyonlarca kişinin hayal ettiği en güçlü pasaportlar zirvesindeki ülke 193 ülkeye gidebiliyor.
Dünyada seyahat özgürlüğü bakımından öne çıkan güçlü pasaportlar, sahiplerine vizesiz veya kapıda vizeyle onlarca ülkeye giriş imkanı tanıyor. Bu pasaportlar, uluslararası itibarı yüksek, ekonomik ve diplomatik ilişkileri güçlü ülkeler tarafından veriliyor.
Her yıl yapılan değerlendirmelerde, pasaportların erişebildiği ülke sayısı ve seyahat kolaylığı gibi kriterler dikkate alınıyor. Güçlü pasaport sahipleri, dünya genelinde daha hızlı seyahat edebiliyor, iş ve eğitim fırsatlarına kolayca ulaşabiliyor.
193 ÜLKEYİ ZİYARET EDEBİLİYORLAR
İnfodexx tarafından açıklanan verilere göre dünyanın en güçlü pasaportları ve ziyaret edebilecekleri ülkeler şöyle: