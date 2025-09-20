En iyi 15 diş hekimliği fakültesi açıklandı! İlk sıra herkesi şaşırtmayı başardı

YKS 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en iyi diş hekimliği fakülteleri de ortaya çıktı. Açıklanan verilere göre ilk 15 içerisinde İstanbul merkezli üniversiteler dikkat çekerken, devlet kurumlarının yanı sıra özel üniversitelerin de üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tablo, hem İstanbul’un eğitimdeki cazibesini hem de vakıf üniversitelerinin artan yatırımlarını gözler önüne seriyor.