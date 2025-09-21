En iyi yol tutuşa sahip 20 otomobil; Adeta yola yapışıyor 1 milim bile sapma olmuyor.

Yol tutuş performansıyla nam salan 20 otomobil şöyle:

Pagani Zonda

Süper otomobil dünyasının ikonlarından olan Zonda, hem sanatsal tasarımı hem de yol tutuşu ve aerodinamik performansıyla öne çıkar. Her detayı en iyi sürüş deneyimi için tasarlanmıştır.