En iyi yol tutuşa sahip 20 otomobil; Adeta yola yapışıyor 1 milim bile sapma olmuyor.
Yol tutuş performansıyla dikkat çeken otomobiller güvenlikli olduğu için de tercih ediliyor.
Günümüzde özellikle spor arabaların altüst ettiği listede yollarda görebileceğimiz otomobiller de dahil oldu.
1 | 23
Yol tutuş sürüş için şoförler adına kritik bir öneme sahipken araçtaki diğer yolcuların can güvenliği için de elzem olarak biliniyor.
2 | 23
Yıllar önce Almanlar’ın bu işte 1 numara olduğu bilinirken artık tüm üreticiler yol tutuş konusunda yeni bir sayfa açmış durumda.
3 | 23