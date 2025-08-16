En kötü havaya sahip 16 şehir ; İlk 3 sırayı kimse tahmin edemiyor!
Aslında Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin liste başını çekmesi beklenen en kötü havaya sahip 16 ülke belli oldu. Listenin ilk 3 sırası ise görenleri şaşırtıyor.
Dünya genelinde hava kirliliği, insan sağlığını tehdit eden en önemli çevre sorunlarından biri olmaya devam ediyor.
Özellikle büyük şehirlerde artan sanayi faaliyetleri, motorlu taşıt kullanımı ve fosil yakıt tüketimi, hava kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl milyonlarca insan hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.