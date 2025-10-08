  1. Ekonomim
En sağlam motora sahip 6 otomobil markası; 450.000 KM’ye kadar motora anahtar değmiyor

Masrafsız oluşuyla namını duymasak da Güney Koreliler’in de yer aldığı listede 6 otomobil öne çıkıyor.

Sanayi ustalarının fiyatlar konusundaki fahiş tutumu malzeme ve yedek parça fiyatlarındaki yüksek rakamlar insanları masrafsız otomobil almaya yöneltti.

SAĞLAMLIĞIN KİTABINI YAZMIŞ 6 OTOMOBİL

Masrafsızlık denildiğinde ise akıllara Toyota ve Honda geliyor. 

Fakat topgear.com tarafından hazırlanan listede birbirinden farklı otomobiller yer aldı. İşte o listenin tamamı:

Hyundai 1.6 GDİ

