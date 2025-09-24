En yüksek evsiz insan nüfusuna sahip ülkeler açıklandı! İlk sırada ne ABD ne de Almanya var.
Günümüzde başta Çin olmak üzere ülkeler milyonlarca konut inşa etse de halen evsiz olan insanlar var.
Dünyada evsizlik, sosyal sorunların en görünür yansımalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca insan temel barınma ihtiyacını karşılayamıyor, sokaklarda veya geçici barınaklarda yaşamını sürdürüyor.
Bu durum yalnızca ekonomik koşullarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda savaşlar, doğal afetler ve hızlı kentleşme gibi etkenlerle daha da derinleşiyor. OECD verileri, bazı ülkelerde milyonları bulan rakamlarla evsiz nüfusun büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Özellikle Körfez Savaşı’yla başlayan ve Suriye’deki iç savaş ardından da Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Gazze’ye başlattığı soykırım saldırılarıyla derinleşen süreç on milyonlarca insanı evsiz bıraktı.