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  4. Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı?

Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı?

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Ebrar Karabakan, Eşref Rüya dizisinde Afra karakterine hayat verecek. Peki, Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 1

Ebrar Karabakan kimdir?

2006 yılında İstanbul’da doğan Ebrar Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.

Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

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Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 2

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan’ın TikTok’ta paylaşımlarına devam ettiği kanalında 359K takipçisi bulunmaktadır.

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Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 3

Instagram'da paylaşımlarına devam eden Ebrar Karabakan’ın bu mecrada 197K takipçisi bulunmaktadır.

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Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı? - Sayfa 4

2023 yılında rol aldığı Ebrar Karabakan, Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe rolünü, 'Karadut' dizisinde 'Begüm Erdem' karakterini canlandırdı.

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