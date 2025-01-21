Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi projelerde rol aldı?
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Ebrar Karabakan, Eşref Rüya dizisinde Afra karakterine hayat verecek. Peki, Eşref Rüya dizisinin Afra’sı Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ebrar Karabakan kimdir?
2006 yılında İstanbul’da doğan Ebrar Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.
Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.
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Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan’ın TikTok’ta paylaşımlarına devam ettiği kanalında 359K takipçisi bulunmaktadır.
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Instagram'da paylaşımlarına devam eden Ebrar Karabakan’ın bu mecrada 197K takipçisi bulunmaktadır.
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