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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Ahmet Rıfat Şungar dizide Faruk karakterine hayat verecek. Peki, Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir? - Sayfa 1

Ahmet Rıfat Şungar kimdir?

9 Temmuz 1983 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Rıfat Şungar, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Birçok dizide rol almıştır. Kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir? - Sayfa 2

Ahmet Rıfat Şungar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Yakında     Eşref Rüya

2024 Asaf  Cüneyt

2024 Bir Cumhuriyet Şarkısı

2024 Gecenin Kıyısı

2024-   Kimler Geldi, Kimler Geçti

2023 Aktris

2022 Çilingir Sofrası

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir? - Sayfa 3

2021 Hamlet

2021 Av

2021 Saklı

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2021 Şeref Bey

2020 Menajerimi Ara

2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir? - Sayfa 4

2019-2020 Kadın

2018 Ahlat Ağacı

2018 Vatanım Sensin

2018 Dudullu Postası

2017 Aşk ve Gurur

2015 Gamsız Hayat

2014 Deniz Seviyesi

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