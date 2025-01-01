Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu! Ahmet Rıfat Şungar kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Ahmet Rıfat Şungar dizide Faruk karakterine hayat verecek. Peki, Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ahmet Rıfat Şungar kimdir?
9 Temmuz 1983 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Rıfat Şungar, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Birçok dizide rol almıştır. Kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.
Ahmet Rıfat Şungar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yakında Eşref Rüya
2024 Asaf Cüneyt
2024 Bir Cumhuriyet Şarkısı
2024 Gecenin Kıyısı
2024- Kimler Geldi, Kimler Geçti
2023 Aktris
2022 Çilingir Sofrası
2021 Hamlet
2021 Av
2021 Saklı
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2021 Şeref Bey
2020 Menajerimi Ara
2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi