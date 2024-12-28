Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu. Büşra Develi dizide Çiğdem karakterine hayat verecek. Peki, Büşra Develi kimdir? Büşra Develi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Büşra Develi kimdir?
25 Ağustos 1993 yılında İzmit’te doğan Büşra Develi, Türk oyuncudur.
Aslen Bayburtlu olup, Gölcük'te doğmuş ilköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.
Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır. Akıncı dizisinde başrol olarak yer almıştır.
Büşra Develi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2017 Ayla Nimet
2017 Bitmiş Aşklar Müzesi
2018 Hadi be Oğlum
2018 Arada
2020 Karakomik Filmler 2