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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu. Büşra Develi dizide Çiğdem karakterine hayat verecek. Peki, Büşra Develi kimdir? Büşra Develi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir? - Sayfa 1

Büşra Develi kimdir?

25 Ağustos 1993 yılında İzmit’te doğan Büşra Develi, Türk oyuncudur.

Aslen Bayburtlu olup, Gölcük'te doğmuş ilköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir? - Sayfa 2

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır. Akıncı dizisinde başrol olarak yer almıştır.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir? - Sayfa 3

Büşra Develi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2017 Ayla  Nimet

2017 Bitmiş Aşklar Müzesi

2018 Hadi be Oğlum

2018 Arada

2020 Karakomik Filmler 2

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Tatlı İntikam

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2021 Akıncı

Yakında     Eşref Rüya

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