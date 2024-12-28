Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Büşra Develi dahil oldu! Büşra Develi kimdir?

Büşra Develi kimdir?

25 Ağustos 1993 yılında İzmit’te doğan Büşra Develi, Türk oyuncudur.

Aslen Bayburtlu olup, Gölcük'te doğmuş ilköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.