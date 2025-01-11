Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu. Ceren Benderlioğlu dizide Irmak karakterine hayat verecek. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ceren Benderlioğlu kimdir?
1 Ekim 1983 yılında İstanbul’da doğan Ceren Şekerci Benderlioğlu, Türk oyuncudur.
Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı.
TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi (2004) adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.
2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.
Ceren Benderlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
2004 Yol Palas Cinayeti
2006 Keloğlan Kara Prens'e Karşı
2009 Kanal-İ-Zasyon
2011 Hop Dedik
2016 Kız Kaçıran