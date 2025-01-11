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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu. Ceren Benderlioğlu dizide Irmak karakterine hayat verecek. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir? - Sayfa 1

Ceren Benderlioğlu kimdir?

 1 Ekim 1983 yılında İstanbul’da doğan Ceren Şekerci Benderlioğlu, Türk oyuncudur.

Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı. 

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir? - Sayfa 2

TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi (2004) adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir? - Sayfa 3

Ceren Benderlioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Filmler

2004  Yol Palas Cinayeti

2006  Keloğlan Kara Prens'e Karşı

2009  Kanal-İ-Zasyon

2011     Hop Dedik

2016    Kız Kaçıran

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Ceren Benderlioğlu dahil oldu! Ceren Benderlioğlu kimdir? - Sayfa 4

2019    Aman Reis Duymasın

2024  Biz Ayrılamayız      

2024  Torun Davası

2024  Para Nerede

2024  Cici Anne

Yakında        Nar Çiçeği

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