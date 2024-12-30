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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu. Görkem Sevindik dizide Devran karakterine hayat verecek. Peki, Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir? - Sayfa 1

Görkem Sevindik kimdir?

17 Ekim 1986 yılında Adana’da Görkem Sevindik, sinema ve dizi film oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2011’de kamera karşısına geçtiği ve 5 sezon boyunca oynadığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile ünlenmişti.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir? - Sayfa 2

4 sezon Söz dizisi kadrosunda Mücahit olarak yer alan Görkem Sevindik, hatırlanacağı üzere 2019’da Ramo dizisinde Boz karakterine hayat vermiş ve çok büyük beğeni toplamıştı. 2021’de rol aldığı Kahraman Babam  dizisinde Uğur, Mavera dizisinde Sarı Saltuk, Erkek Severse dizisinde Oktay karakterini canlandıran Görkem Sevindik, yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir? - Sayfa 3

Görkem Sevindik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2011-2016 Kurtlar Vadisi Pusu

2017-2019 Söz

2020 Ramo

2021 Mavera

2021 Kahraman Babam

2023-2024 Ateş Kuşları

Yakında     Eşref Rüya

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Görkem Sevindik dahil oldu! Görkem Sevindik kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2022 Erkek Severse

Yakında     Ayrılık da Sevdaya Dahil

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