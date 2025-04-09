Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Sefa Zengin dahil oldu! Sefa Zengin kimdir?

Tiyatro İstanbul'da İkinin biri, Oyuncular Tiyatro Grubu'nda Troyalı Kadınlar, Volkan Severcan Yapım'da Korkuyorum Sevgilim adlı oyunlarda oynadı. Tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği, dizi film, reklam, belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır. Halen Sahnekarlar Tiyatrosu'nda "Canlı Yayın" ve "Bavul" adlı oyunlarda oynamaktadır.