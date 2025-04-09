Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Sefa Zengin dahil oldu! Sefa Zengin kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Sefa Zengin dahil oldu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Sefa Zengin dizide “Kör Seyfo” karakterine hayat verecek. Peki, Sefa Zengin kimdir? Sefa Zengin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sefa Zengin kimdir?
26 Mayıs 1968 tarihinde Malatya’da doğan Sefa Zengin Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü 1995 mezunudur. 1994-2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaptı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularından oluşan Tiyatro Candela'nın sahneye koyduğu Karmakarşık, Popcorn, Kare As ve Oyun isimli oyunların yönetmenliğini yapmıştır. 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı psikolojik sorunları olan Erdal Kömürcü karakteriyle geniş halk kitlelerinin beğenisini kazandı.
Tiyatro İstanbul'da İkinin biri, Oyuncular Tiyatro Grubu'nda Troyalı Kadınlar, Volkan Severcan Yapım'da Korkuyorum Sevgilim adlı oyunlarda oynadı. Tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği, dizi film, reklam, belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır. Halen Sahnekarlar Tiyatrosu'nda "Canlı Yayın" ve "Bavul" adlı oyunlarda oynamaktadır.
Sefa Zengin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2025 - Eşref Rüya
2024 - Hüddam 5 Zuhur
2024 - Gen 2
2024 - Karanlıktan Kaçış
2023 - Mahsusa: Trablusgarb
2018 - Antep Fıstığı
2017 - İsimsizler
2017 - Ver Kaç
2015 - Deniz Yıldızı
2015 - Ne Münasebet
2014 - Arka Sokaklar
2014 - Kızıl Elma
2014 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 - Donald Menken (seslendirme)
2013 - Şefkat Tepe
2012 - Bana Bir Soygun Yaz