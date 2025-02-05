Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu. Tolga Tekin dizide Müslüm karakterine hayat verecek. Peki, Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tolga Tekin kimdir?
19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin, Türk oyuncudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı.
1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Hâlen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.
Tolga Tekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2008: Bizim Evin Halleri
2009: Deniz Yıldızı
2010: Kapalıçarşı
2010: Kardelen
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011: Reis
2011: Zenne
2012: Çıplak Gerçek