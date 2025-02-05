  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu. Tolga Tekin dizide Müslüm karakterine hayat verecek. Peki, Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir? - Sayfa 1

Tolga Tekin kimdir?

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin, Türk oyuncudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı.

1 | 5
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir? - Sayfa 2

1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Hâlen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.

2 | 5
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir? - Sayfa 3

Tolga Tekin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2008: Bizim Evin Halleri

2009: Deniz Yıldızı

2010: Kapalıçarşı

2010: Kardelen

2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011: Reis

2011: Zenne

2012: Çıplak Gerçek

3 | 5
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Tolga Tekin dahil oldu! Tolga Tekin kimdir? - Sayfa 4

2012: Muhteşem Yüzyıl

2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2014: Paramparça

2016: Rüzgarda Salınan Nilüfer

2018: Bir Litre Gözyaşı

2018: Kelebekler

2018: Vatanım Sensin

2019: Bizi Hatırla

2020: Rise of Empires: Ottoman

2021: 50m2

4 | 5