Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Volkan Uygun dahil oldu! Volkan Uygun kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Volkan Uygun dahil oldu. Sinema ve dizi film oyuncusu ve yapım asistanı olan Volkan Uygun dizide İzzet Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Volkan Uygun kimdir? Volkan Uygun hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Volkan Uygun kimdir?
8 Ocak 1982 yılında İzmit / Kocaeli’de doğan Volkan Uygun sinema ve dizi film oyuncusu, yapım asistanıdır. 2005-2013 yılları arasında kamera arkasında yapım asistanlığı ve yapım sorumluluğu yaptı.
Oyunculuğa 2004 yılında başlamış, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati’nin gençliği, 2017’de Söz dizisinde Üstçavuş Cevdet rolünde oynamıştı. 2017’de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Garo rolünü canlandırdı.
Volkan Uygun, 2004 yılından itibaren Kurtlar Vadisi, Payitaht Abdülhamid, İstasyon, Büyük Selçuklu, Şebeke gibi birçok film ve dizide rol aldı.