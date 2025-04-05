Eşref Rüya dizisinin Yakup Baba’sı Macit Koper kimdir? Macit Koper hangi projelerde rol almıştır?

Koper, tiyatroculuğunun yanı sıra sinemada oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983’te “Seni Seviyorum" adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur'la çalıştı. Oyuncu olarak Aaahh Belinda, Melodram gibi filmlerde başrol oynadı. Anayurt Oteli filminde Zebercet rolündeki başarısı ile büyük beğeni topladı. 1989'da mahkeme kararı ile Şehir Tiyatroları'ndaki görevine döndü. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Lala Mustafa Paşa'yı oynamıştır. Poyraz Karayel adlı dizide Adil Topal'ı oynamıştır.

2025 yılının Mart ayından beri Eşref Rüya dizisinde "Yakup Karaşan" adlı ana karakteri canlandırmaktadır.