Eşref Rüya dizisinin Yakup Baba’sı Macit Koper kimdir? Macit Koper hangi projelerde rol almıştır?
Türk oyuncu ve senarist olan Macit Koper Eşref Rüya dizisinde Yakup Baba karakterini canlandırmaktadır. Macit Koper’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Macit Koper kimdir? Macit Koper hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Macit Koper kimdir?
1 Mart 1944 tarihinde İstanbul’da doğan Macit Koper, Türk oyuncu ve senaristtir.
1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ile ilgilenmeye lise yıllarında Beşiktaş Halkevinde başladı. LCC Tiyatro Okulu'nda Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan ve Ayla Algan'ın öğrencisi oldu.
Şehir Tiyatroları, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Sinemada özellikle Anayurt Oteli filminde başrol oynadığı Zebercet karakteriyle iz bıraktı.
1969-1979 yıllarında Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. 1979 yılında Dostlar Tiyatrosu ekonomik nedenlerle kapanıncaya kadar bu kurumda çalışmayı sürdürdü.
1979/1980 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Yabancı işçilere yönelik bir oyun tasarlamak üzere Berlin'e gitti; “Giden, Tez Geri Dönmez” adlı oyunu yazıp yönetti. 1980'de 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince görevine son verildi.
Aralıklarla Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, yazar olarak çalışmayı sürdürdü. 1981-1982 sezonunda Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi romanını tiyatroya uyarladı ve sahneledi.
Koper, tiyatroculuğunun yanı sıra sinemada oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983’te “Seni Seviyorum" adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur'la çalıştı. Oyuncu olarak Aaahh Belinda, Melodram gibi filmlerde başrol oynadı. Anayurt Oteli filminde Zebercet rolündeki başarısı ile büyük beğeni topladı. 1989'da mahkeme kararı ile Şehir Tiyatroları'ndaki görevine döndü. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Lala Mustafa Paşa'yı oynamıştır. Poyraz Karayel adlı dizide Adil Topal'ı oynamıştır.
2025 yılının Mart ayından beri Eşref Rüya dizisinde "Yakup Karaşan" adlı ana karakteri canlandırmaktadır.