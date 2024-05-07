Eurovision, İsrail'e boykot çağrısı ve protestolar gölgesinde yapılacak
2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam ve soykırım suçundan yargılanmasından sonra boykot ve protesto eylemlerinin gölgesinde yapılacak.
Malmö'de yapılacak yarışmanın yarı finali bugün (7 Mayıs), diğer yarı final 9 Mayıs'ta, final ise 11 Mayıs'ta Malmö Arena'da gerçekleştirilecek. Malmö yarışmaya 3. kez ev sahipliği yapacak. 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Sertap Erener rüzgarı esecek
Öte yandan Türkiye'nin katılmadığı yarışmada, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener yıllar sonra yeniden sahne alacak. Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek.
İsrail'e boykot çağrıları ve 2 büyük gösteri yapılacak
İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceği aktarıldı.
Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.
Ship to Gaza gemisi İsrail ablukasını delmek için yola çıktı
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını delmek hedefiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta çıkan Ship to Gaza'ya ait Handala isimli gemi 8 Mayıs'ta Malmö'de olacak. Binlerce Filistin yanlısı aktivistin karşılayacağı gemi, 6 saat sonra Gazze'ye yük götürmek için yola çıkacak.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.
Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağı duyurulmuştu. (A.A.)