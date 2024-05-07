Eurovision, İsrail'e boykot çağrısı ve protestolar gölgesinde yapılacak

İsrail'e boykot çağrıları ve 2 büyük gösteri yapılacak

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

Ship to Gaza gemisi İsrail ablukasını delmek için yola çıktı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını delmek hedefiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta çıkan Ship to Gaza'ya ait Handala isimli gemi 8 Mayıs'ta Malmö'de olacak. Binlerce Filistin yanlısı aktivistin karşılayacağı gemi, 6 saat sonra Gazze'ye yük götürmek için yola çıkacak.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.