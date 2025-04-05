Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Evliya Aykan konuk olduğu YouTube programı sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Sibel Arna’nın YouTube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"a konuk olan Evliya Aykan’ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Evliya Aykan kimdir?
31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari’de doğan Evliya Aykan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari'de, bir kısmı Van'da geçti. Tiyatroyla 13 yaşında tanıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatroların çeşitli oyunlarında rol aldı. Bu süreçte konservatuara hazırlandı. 2011 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Evliya Aykan, daha sonra İstanbul'a taşınarak, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Organize İşler, Gülizar, Behzat Ç, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlarda boy göstermiştir. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM oyuncuları arasına dahil olmuştur. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.