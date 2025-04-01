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  4. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor

Show TV ekranlarının reyting canavarı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali tarihi netleşti. Dizi 30 Mayıs tarihinde ekrana veda edecek

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor - Sayfa 1

Hikayesi ve oyuncuklarıyla en çok konuşulan yapımlardan biri haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde final tarihi netleşti. 

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor - Sayfa 2

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör isimleri bir araya getiren Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dördüncü sezonun çekimlerinin yapılacağı netlik kazandı.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor - Sayfa 3

Bu güzel haber dizinin sıkı hayranlarını sevindirirken üçüncü sezonun final tarihi de açıklandı.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor - Sayfa 4

Yapım tarafından gelen açıklamaya göre üçüncü sezon 103. bölümde ekranlara veda edecek.

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