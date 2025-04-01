Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde final tarihi netleşti! 30 Mayıs'ta veda ediyor
Show TV ekranlarının reyting canavarı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali tarihi netleşti. Dizi 30 Mayıs tarihinde ekrana veda edecek
Hikayesi ve oyuncuklarıyla en çok konuşulan yapımlardan biri haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde final tarihi netleşti.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör isimleri bir araya getiren Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dördüncü sezonun çekimlerinin yapılacağı netlik kazandı.
Bu güzel haber dizinin sıkı hayranlarını sevindirirken üçüncü sezonun final tarihi de açıklandı.