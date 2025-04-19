Galatasaray Lisesi'nden çıkan 50 ünlü isim: Mekteb-i Sultânî'nin Türkiye'ye damga vuran isimleri

Türkiye'nin siyaset, sanat, bilim ve spor dünyasına damga vuran sayısız ismi bünyesinden çıkartan Galatasaray Lisesi, hem akademik başarıları hem de kültürel mirasıyla yalnızca bir okul değil, ayrıca bir gelenek ve sembol olarak kabul edilir. Bu anlamda Galatasaray Lisesi, 1865 tarihinden itibaren mühim karakterleri de Türkiye'ye kazandırmıştır. İşte o isimler.