Galatasaray Lisesi'nden çıkan 50 ünlü isim: Mekteb-i Sultânî'nin Türkiye'ye damga vuran isimleri
Mekteb-i Sultânî, yani bugünkü ismiyle Galatasaray Lisesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişiyle Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biridir. 1481 yılında Galata Sarayı Enderûn-u Hümayûnu ismiyle, 1868 yılında ise Mekteb-i Sultânî adı ile eğitimine devam eden Galatasaray Lisesi, pek çok ünlü ismi de Türkiye'ye kazandırmıştır.
1868 senesinde Sultan Abdülaziz tarafından kurulan bu okul, Batı tarzı eğitim anlayışını Osmanlı eğitim sistemine entegre eden ilk örneklerden biri olmuş; hem Türk hem de Fransız müfredatını harmanlayan yapısıyla çok dilli, çok kültürlü bir nesil yetiştirmiştir.
Türkiye'nin siyaset, sanat, bilim ve spor dünyasına damga vuran sayısız ismi bünyesinden çıkartan Galatasaray Lisesi, hem akademik başarıları hem de kültürel mirasıyla yalnızca bir okul değil, ayrıca bir gelenek ve sembol olarak kabul edilir. Bu anlamda Galatasaray Lisesi, 1865 tarihinden itibaren mühim karakterleri de Türkiye'ye kazandırmıştır. İşte o isimler.