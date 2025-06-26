Gassal dizisine Öykü Gürman dahil oldu! Öykü Gürman kimdir?
Gassal dizisine Öykü Gürman dahil oldu. Türk pop ve flamenko şarkıcısı ve oyuncu olan Öykü Gürman dizide Güzel karakterine hayat verecek. Peki, Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Öykü Gürman kimdir?
4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Öykü Gürman Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile birlikte Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.
Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.
İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından, TRT 1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.