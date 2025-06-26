Gassal dizisine Öykü Gürman dahil oldu! Öykü Gürman kimdir?

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.