Goldman Sachs, 2075 yılındaki en büyük 34 ekonomik gücü açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Altın, dolar, euro gibi yatırım araçları için sık sık tahminlerini açıklayan ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, bu kez de 2075 yılındaki en büyük ekonomileri paylaştı. Goldman Sachs'ın bu beklentisinin içerisinde Türkiye de kendine yer buldu. İşte Goldman Sachs'a göre 2075 yılının en büyük 34 ekonomik gücü: