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  4. Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir?

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir?

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Tuna Orhan dizide Kahraman karakterini canlandıracak. Peki, Tuna Orhan kimdir? Tuna Orhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir? - Sayfa 1

Tuna Orhan kimdir?

21 Ocak 1966 yılında Almanya’da doğan Tuna Orhan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1992 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa 1982 yılında, Bakırköy İdil Abla Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Orhan, 1993 yılından beri Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. En son 2015 yapımlı Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi adlı sinema filminde rol almıştır.

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Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir? - Sayfa 2

Yirmi beş tiyatro oyunu için müzik yapmıştır, bunlardan bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz. Orhan; Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Gönülçelen, Elveda Rumeli ve Yalan Dünya adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.

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Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir? - Sayfa 3

Tuna Orhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2003: Vizontele Tuuba

2006: Hokkabaz

2006: Azap Yolu

2007: Elveda Rumeli

2008: Destere

2010: Gönülçelen

2010: Memleket Meselesi

2011: Çalgı Çengi

2011: Hayata Beş Kala

2011: Seni Bana Yazmışlar

2014: Sil Baştan

2012-2014: Yalan Dünya

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Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir? - Sayfa 4

2015: Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi

2015: Can Tertip

2015: Hep Yek

2017: Çalgı Çengi İkimiz

2017: Hep Yek 2

2017: Ay Lav Yu Tuu

2015: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018: Göktaşı

2019: Aslı Gibidir

2019: Zengin ve Yoksul

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