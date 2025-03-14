Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu! Tuna Orhan kimdir?
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Tuna Orhan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Tuna Orhan dizide Kahraman karakterini canlandıracak. Peki, Tuna Orhan kimdir? Tuna Orhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tuna Orhan kimdir?
21 Ocak 1966 yılında Almanya’da doğan Tuna Orhan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1992 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa 1982 yılında, Bakırköy İdil Abla Çocuk Tiyatrosu'nda başlayan Orhan, 1993 yılından beri Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. En son 2015 yapımlı Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi adlı sinema filminde rol almıştır.
Yirmi beş tiyatro oyunu için müzik yapmıştır, bunlardan bazıları; Gol Kralı Sait Hop Sait, Kelebekler Özgürdür, Şarkıcı, Abdülcanbaz. Orhan; Melek Karım, Baldız Bacanak, Deli Dolu, Gurbetçiler, Sonradan Görme, Tatlı Hayat, Yarım Elma, Gönülçelen, Elveda Rumeli ve Yalan Dünya adlı televizyon dizilerinde oynamıştır.
Tuna Orhan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2003: Vizontele Tuuba
2006: Hokkabaz
2006: Azap Yolu
2007: Elveda Rumeli
2008: Destere
2010: Gönülçelen
2010: Memleket Meselesi
2011: Çalgı Çengi
2011: Hayata Beş Kala
2011: Seni Bana Yazmışlar
2014: Sil Baştan
2012-2014: Yalan Dünya