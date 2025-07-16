Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosuna Şenay Gürler dahil oldu! Şenay Gürler kimdir?
Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosuna Şenay Gürler dahil oldu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu olan Şenay Gürler dizide Yeliz Hala karakterine hayat verecek. Peki, Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şenay Gürler kimdir?
28 Haziran 1966 tarihinde İzmir’de doğan Şenay Gürler, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucudur.
Terzi bir ailenin ortanca çocuğuydu. 1986 yılında evlendi. Bu evlilikten Duygu Yıldırım (d.1987) adında bir kızı vardır.
Memurluk yaparken istifa edip ardından boşanıp Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümüne girdi. Burada hocası Şener Kökkaya'nın tiyatrosuna katıldı. Kısa süre sonra İstanbul'a taşındı.
Seslendirme ve tiyatro yaparken televizyon dizilerinden de teklifler almaya başladı. Bu yıllarda en çok, 2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanındı.