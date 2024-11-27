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  4. Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu

Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu

Show TV ekranlarında 12 sezondur devam eden Güldür Güldür programında yeni yayın döneminde Onur Buldu veda kararı almıştı. Bu ayrılığın arkasındaki gerçek neden ilk kez ortaya çıktı

Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu - Sayfa 1

Komedi kategorisinde Türk televizyon tarihinin en iyileri arasında kendisine yer bulan ve skeçleriyle sürekli olarak gündeme gelmeyi başaran Güldür Güldür, her sezon farklı isimlerle yol arkadaşlığı yapıyor.

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Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu - Sayfa 2

Aynı zamanda bazı oyuncularla da vedalaşıyor. Ancak programa renk katan ve seyirciyle farklı bir bağ kuran Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu'nun veda etmesi üzmüştü.

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Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu - Sayfa 3

Oynadığı her skeçte fark yaratmayı başaran ve özellikle Murat Bardakçı'yı canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Onur Buldu, günler sonra ilk kez Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı.

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Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu - Sayfa 4

Gazeteduvar sitesinde paylaşılan habere göre, Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu, uzun bir aradan sonra programa geri döndü. Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, ekiple yollarını ayırma kararını ve ayrılık sürecini ilk kez açıkladı.

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