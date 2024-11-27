Güldür Güldür'e veda etmişti. Onur Buldu'nun ayrılık nedeni belli oldu
Show TV ekranlarında 12 sezondur devam eden Güldür Güldür programında yeni yayın döneminde Onur Buldu veda kararı almıştı. Bu ayrılığın arkasındaki gerçek neden ilk kez ortaya çıktı
Komedi kategorisinde Türk televizyon tarihinin en iyileri arasında kendisine yer bulan ve skeçleriyle sürekli olarak gündeme gelmeyi başaran Güldür Güldür, her sezon farklı isimlerle yol arkadaşlığı yapıyor.
Aynı zamanda bazı oyuncularla da vedalaşıyor. Ancak programa renk katan ve seyirciyle farklı bir bağ kuran Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu'nun veda etmesi üzmüştü.
Oynadığı her skeçte fark yaratmayı başaran ve özellikle Murat Bardakçı'yı canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Onur Buldu, günler sonra ilk kez Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı.