Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün
İstanbul'a sadece birkaç saat mesafede. Günübirlik kaçamak yapmak isteyenler için en temiz 10 Marmara plajı
İstanbul, 15 milyonu geçen nüfusu, trafiği ve iş yoğunluğuyla en stresli illerin başında geliyor. İşten biraz da olsa vakit bulanlar ise bu boş zamanlarını biraz da denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkararak geçirmek istiyor. İşte onlar için sadece birkaç saat uzaklıktaki en temiz 10 Marmara plajını sizler için derledik.
1. Erdek, Balıkesir: Bandırma'ya yakın konumuyla dikkat çeken Erdek, Çuğra Mevkii, Ocaklar ve Turanlar gibi bölgelerde hem ücretli hem de ücretsiz plaj seçenekleri sunar. Temiz denizi ve kamp imkânlarıyla doğaseverler için ideal bir destinasyondur.
2. Fıstıklı, Yalova: Marmara Bölgesi'nin en temiz denizine sahip yerlerinden biri olan Fıstıklı, her geçen yıl yenilenerek sahil kasabası görünümüne kavuşmuştur. Denize sıfır konumda bulunan Fıstıklı'da her yerden kolaylıkla denize girilebilir