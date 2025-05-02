Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün

İstanbul, 15 milyonu geçen nüfusu, trafiği ve iş yoğunluğuyla en stresli illerin başında geliyor. İşten biraz da olsa vakit bulanlar ise bu boş zamanlarını biraz da denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkararak geçirmek istiyor. İşte onlar için sadece birkaç saat uzaklıktaki en temiz 10 Marmara plajını sizler için derledik.