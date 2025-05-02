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  4. Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün

Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün

İstanbul'a sadece birkaç saat mesafede. Günübirlik kaçamak yapmak isteyenler için en temiz 10 Marmara plajı

Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün - Sayfa 1

İstanbul, 15 milyonu geçen nüfusu, trafiği ve iş yoğunluğuyla en stresli illerin başında geliyor. İşten biraz da olsa vakit bulanlar ise bu boş zamanlarını biraz da denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkararak geçirmek istiyor. İşte onlar için sadece birkaç saat uzaklıktaki en temiz 10 Marmara plajını sizler için derledik.

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Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün - Sayfa 2

1. Erdek, Balıkesir: Bandırma'ya yakın konumuyla dikkat çeken Erdek, Çuğra Mevkii, Ocaklar ve Turanlar gibi bölgelerde hem ücretli hem de ücretsiz plaj seçenekleri sunar. Temiz denizi ve kamp imkânlarıyla doğaseverler için ideal bir destinasyondur.

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Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün - Sayfa 3

2. Fıstıklı, Yalova: Marmara Bölgesi'nin en temiz denizine sahip yerlerinden biri olan Fıstıklı, her geçen yıl yenilenerek sahil kasabası görünümüne kavuşmuştur. Denize sıfır konumda bulunan Fıstıklı'da her yerden kolaylıkla denize girilebilir

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Günübirlik kaçamak yapmak için en temiz 10 Marmara plajı: Şimdi Maldivler düşünsün - Sayfa 4

3. Kumbağ Halk Plajı, Tekirdağ: Şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Kumbağ Halk Plajı, temiz ve kumlu sahiliyle öne çıkar. Denizi zaman zaman dalgalı olsa da duş, şezlong, soyunma kabini ve tuvalet gibi olanaklarıyla ziyaretçilere konfor sunar.

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