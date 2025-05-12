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Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir?

Halef dizisinin kadrosuna Bora Akkaş dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu ve şarkıcı olan Bora Akkaş dizide Zafer karakterine hayat verecek. Peki, Bora Akkaş kimdir? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir? - Sayfa 1

Bora Akkaş kimdir?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Bora Akkaş Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır.

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Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir? - Sayfa 2

Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol alarak oyunculuğa devam etmiştir.

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Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir? - Sayfa 3

2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.

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Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir? - Sayfa 4

Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

 Televizyon

2002   Beni Unutma

2004   Dişi Kuş       

2004-2006     Yağmur Zamanı

2007   Son Tercih

2008   Cesaretin Var Mı Aşka

2008   Avrupa Yakası

2009-2011     Geniş Aile

2012   Annem Uyurken

2012   Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam      

2013   Her Şey Yolunda Merkez / Her Şey Yolunda       

2013   Yüksek Giriş

2013   Bebek İşi

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