Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir?

2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.