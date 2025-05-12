Halef dizisine Bora Akkaş dahil oldu! Bora Akkaş kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Bora Akkaş dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu ve şarkıcı olan Bora Akkaş dizide Zafer karakterine hayat verecek. Peki, Bora Akkaş kimdir? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Bora Akkaş kimdir?
12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Bora Akkaş Türk oyuncu ve şarkıcıdır.
Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır.
Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol alarak oyunculuğa devam etmiştir.
2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir.
Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.
Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2002 Beni Unutma
2004 Dişi Kuş
2004-2006 Yağmur Zamanı
2007 Son Tercih
2008 Cesaretin Var Mı Aşka
2008 Avrupa Yakası
2009-2011 Geniş Aile
2012 Annem Uyurken
2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
2013 Her Şey Yolunda Merkez / Her Şey Yolunda
2013 Yüksek Giriş
2013 Bebek İşi