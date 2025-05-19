Halef dizisinin kadrosuna Burak Altay dahil oldu! Burak Altay kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Burak Altay dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Burak Altay dizide Yahya’nın sağ kolu Recep karakterine hayat verecek. Peki, Burak Altay kimdir? Burak Altay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Altay kimdir?
25 Mayıs 1980 tarihinde Rize’de doğan Burak Altay. Yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Babasının mesleği dolayısıyla eğitimini çok farklı illerde tamamladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden, Fiziksel Kusurların Birey Psikolojisine Etkileri başlıklı Lisans Tezi ile 2001 yılında mezun oldu. 2002 yılında Devlet Tiyatrolarını kazandı. Aktif olarak Erzurum Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaktadır.
Burak Altay, Asmalı Konak’ta rol alırken tanıştığı ve Erzurum Devlet Tiyatrosunda birlikte çalıştığı Eylem Yıldız ile evlendi ve boşandı. 2. evliliğinden 1 kız çocuk babasıdır. 2. eşinden de ayrılmıştır.