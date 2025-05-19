Halef dizisinin kadrosuna Burak Altay dahil oldu! Burak Altay kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden, Fiziksel Kusurların Birey Psikolojisine Etkileri başlıklı Lisans Tezi ile 2001 yılında mezun oldu. 2002 yılında Devlet Tiyatrolarını kazandı. Aktif olarak Erzurum Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaktadır.