Halef dizisinin kadrosuna Derya Karadaş dahil oldu! Derya Karadaş kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Derya Karadaş dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Derya Karadaş dizide Kudret karakterine hayat verecek. Peki, Derya Karadaş kimdir? Derya Karadaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Derya Karadaş kimdir?
4 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Derya Karadaş Türk dizi ve film oyuncusudur.
Aslen Bingöllüdür ve Kürt kökenlidir. Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Zerrin İffet karakteriyle tanınmaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup bir dönem aynı yerde eğitmenlik de yapmıştır. Aynı zamanda TV8'de yayınlanan Komedi Türkiye adlı yarışmada oyuncu koçluğu yapmıştır.
2018 yılında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde Safiye karakterini ve 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde Gülan karakterini canlandırmıştır.
2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan Haki Biçici ile evlidir.
Derya Karadaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
Fırtına (2008)
Geniş Aile: Yapıştır (2015)
Şeytan Tüyü (2015)
Cici Babam (2017)
Aile Arasında (2017)
İyi Bir Aile Değiliz (2024)
Savrulan Zaman (2024)