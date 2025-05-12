Halef dizisinin kadrosuna Derya Karadaş dahil oldu! Derya Karadaş kimdir?

2018 yılında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde Safiye karakterini ve 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde Gülan karakterini canlandırmıştır.

2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan Haki Biçici ile evlidir.