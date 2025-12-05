Hangi şarkıcı ne kadar para kazandı? İşte Spotify'dan en çok kazanan 10 sanatçı
Spotify, 2025’in kazanç ve dinlenme verilerini açıkladı. Türkiye’de BLOK3 yılı domine ederken, dünya listelerinde Lady Gaga–Bruno Mars ortaklığı zirveye yerleşti.
Spotify’ın 2025 yılına ait en çok kazanan sanatçılar listesi belli oldu. Türkiye’de dört şarkısıyla ilk 10’a girmeyi başaran BLOK3 büyük bir başarıya imza atarken, küresel sahnede Lady Gaga ile Bruno Mars’ın ortak projesi yılın en çok gelir elde eden çalışması oldu.
