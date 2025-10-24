Her kuşağın konuştuğu 15 mafya filmi ; Kurtlar Vadisi yanında pembe dizi kalıyor.

  1. Ekonomim
Günümüzde hala birçok yapımın yetişemediği 15 mafya filmi Türkiye’nin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’ni gölgede bırakıyor.

1980’li neslin izlemeye başladığı mafya temalı filmler günümüzde de büyük ilgi görüyor. Beyaz perdenin çarpıcı oyuncularından Al Pacino’nun başrol aldığı birçok film bu konuda liste başı gelirken Jhony Depp, Robert de Niro gibi oyuncularla zenginleşen yapıtlar hala parmak ısırtıyor.

Konu mafya yapımları olduğunda adeta bir kutup olan Martin Scorsese bu noktada tarihe altın harflerle kazınmış durumda. Scorsese’nin Goodfellas, Casino gibi filmleri günümüzde de yoğun ilgi görüyor.

DEVLERİ KÜÇÜLTEN 15 MAFYA FİLMİ

imdb.com’dan geçer not alan 15 mafya filmi şöyle:

Carlito’s Way (1993)

