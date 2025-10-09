Her yıl en çok askerlik çağına ulaşan 15 ülke: Türkiye'deki rakam şaşırttı

Dünyanın önde gelen askeri analiz mecralarından GlobalFirePower, ülkelerin total askeri insan gücünü değerlendirirken sadece mevcut asker sayısına değil, aynı zamanda her yıl askerlik çağına ulaşan genç nüfus oranına da dikkat ediyor. Bu kıstas, ülkelerin uzun vadeli savunma gücünü ve asker temin kapasitesini ön plana çıkarıyor. Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkeler bu göstergede avantajlı konumda yer alırken, yaşlanan nüfusa sahip devletlerin gelecekte askeri insan kaynağında zorluk yaşaması bekleniyor. İşte her yıl en çok askerlik çağına ulaşan 15 ülke: