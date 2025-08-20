Herkesin özlediği yapımlar; Kubrick’in izlenmesi gereken 10 filmi. Adeta beyin yaktırıyor

  1. Ekonomim
Sinema tarihinin en çarpıcı yönetmenlerinden Stanley Kubrick’in yönettiği bu 10 filmi izlemelisiniz.

Sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Stanley Kubrick, vizyoner bakışı ve yenilikçi teknikleriyle dünya sinema tarihine damga vurdu.

“2001: Bir Uzay Macerası”, “Otomatik Portakal” ve “Full Metal Jacket” gibi filmleriyle kültleşen Kubrick, her yapımında farklı türleri cesurca ele alarak sinema dilini yeniden tanımladı.

Detaylara verdiği önem, mükemmeliyetçi yaklaşımı ve çarpıcı görsel anlatımıyla tanınan usta yönetmen, aynı zamanda tartışmalı konulara cesaretle değinmesiyle de gündem oldu.

KUBRİCK’İN ‘MUHAKKAK İZLENMESİ’ GEREKENLERİ

Kubrick’in eserleri, aradan yıllar geçmesine rağmen sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından ilgiyle incelenmeye devam ediyor. sinematikradar’ın derlediği bilgiye göre Kubrick’in TOP10 filmi şöyle:

