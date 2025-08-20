Herkesin özlediği yapımlar; Kubrick’in izlenmesi gereken 10 filmi. Adeta beyin yaktırıyor
Sinema tarihinin en çarpıcı yönetmenlerinden Stanley Kubrick’in yönettiği bu 10 filmi izlemelisiniz.
Sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Stanley Kubrick, vizyoner bakışı ve yenilikçi teknikleriyle dünya sinema tarihine damga vurdu.
“2001: Bir Uzay Macerası”, “Otomatik Portakal” ve “Full Metal Jacket” gibi filmleriyle kültleşen Kubrick, her yapımında farklı türleri cesurca ele alarak sinema dilini yeniden tanımladı.
Detaylara verdiği önem, mükemmeliyetçi yaklaşımı ve çarpıcı görsel anlatımıyla tanınan usta yönetmen, aynı zamanda tartışmalı konulara cesaretle değinmesiyle de gündem oldu.