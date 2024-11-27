Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir?

Filiz Taçbaş kimdir?

1964 yılında İstanbul’da doğan Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve eski millî tenisçidir.

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında yayımlanmaya başlayan Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.