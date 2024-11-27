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  4. Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir?

Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir?

Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu. Eski millî tenisçi, sinema ve dizi oyuncusu olan Filiz Taçbaş dizide Serra karakterini canlandıracak. Peki, Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir? - Sayfa 1

Filiz Taçbaş kimdir?

1964 yılında İstanbul’da doğan Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve eski millî tenisçidir.

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında yayımlanmaya başlayan Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

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Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir? - Sayfa 2

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı oldu.

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Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir? - Sayfa 3

Filiz Taçbaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1974: Bacım

1986: Asi Kabadayı

1986: Bu Muhtar Başka Muhtar

1986: Korkusuz

1986: İntikamcı

1987: Aile Pansiyonu

1988: Bacım

1988: Ferman

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Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir? - Sayfa 4

1988: Elveda Mutluluklar

1989: Bu Şehrin Geceleri

1989: Önce İnsan

1990: Afacan Ateş Parçası

1990: Sabah Olmasın

1990: Eskici Ve Oğulları

1991: Ölürayak

1992: Fırtına Kuşu

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Sıcak Takip

1994: Geçmişin İzleri

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