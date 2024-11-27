Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu! Filiz Taçbaş kimdir?
Holding dizisinin kadrosuna Filiz Taçbaş dahil oldu. Eski millî tenisçi, sinema ve dizi oyuncusu olan Filiz Taçbaş dizide Serra karakterini canlandıracak. Peki, Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Filiz Taçbaş kimdir?
1964 yılında İstanbul’da doğan Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve eski millî tenisçidir.
İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında yayımlanmaya başlayan Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.
2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı oldu.
Filiz Taçbaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1974: Bacım
1986: Asi Kabadayı
1986: Bu Muhtar Başka Muhtar
1986: Korkusuz
1986: İntikamcı
1987: Aile Pansiyonu
1988: Bacım
1988: Ferman