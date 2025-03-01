Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Baran Akbulut dahil oldu! Baran Akbulut kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Baran Akbulut dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Baran Akbulut dizide Cemal’in oğlu Celal karakterini canlandıracak. Peki, Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Baran Akbulut kimdir?
12 Nisan 1984 yılında İstanbul’da doğan Baran Akbulut, sinema ve dizi oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Baran Akbulut, ilk kez 2008-2010 arası Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı isimdeki romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini, 2016 yılından itibaren ekranlara gelen Aşk ve Mavi dizisinde “Ömer” karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda da Bircanlar Lokantası, Aziz, Dünya Bu gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Baran Akbulut hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Dünya Bu (2023)
Aziz (2021-2022)
Bircanlar Lokantası (2021)
Baba Nerdesin Kayboldum (2018)
Kuzgun (2019)
Aşk ve Mavi (2016-2018)