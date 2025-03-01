Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Baran Akbulut dahil oldu! Baran Akbulut kimdir?

Baran Akbulut, ilk kez 2008-2010 arası Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı isimdeki romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini, 2016 yılından itibaren ekranlara gelen Aşk ve Mavi dizisinde “Ömer” karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda da Bircanlar Lokantası, Aziz, Dünya Bu gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.