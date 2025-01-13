Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir?

Abdullah Oğuz'un Mutluluk ve Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde oynadı. Olağan Mucizeler adlı oyun, Tunçer'e 2003'te Afife Jale En İyi Yazar Ödülü getirdi. Uluslararası Sihirbazlar Derneği (International Magicians Society) tarafından, David Copperfield, Chris Angel, Jeff McBride gibi sihirbazların aldığı Merlin Ödülü'nü alan ilk Türk sanatçı oldu. (2009)