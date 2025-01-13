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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu. Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Kubilay Tunçer dizide Cengiz karakterini canlandıracak. Peki, Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir? - Sayfa 1

Kubilay Tunçer kimdir?

12 Haziran 1969 yılında Balıkesir’de doğan Kubilay Tunçer, Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü lisansını ve bilim felsefesi yüksek lisansını (tez aşamasında bırakıldı) ODTÜ'de yapan Tunçer, İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programında öğretim görevlisidir. 

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir? - Sayfa 2

Abdullah Oğuz'un Mutluluk ve Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde oynadı. Olağan Mucizeler adlı oyun, Tunçer'e 2003'te Afife Jale En İyi Yazar Ödülü getirdi. Uluslararası Sihirbazlar Derneği (International Magicians Society) tarafından, David Copperfield, Chris Angel, Jeff McBride gibi sihirbazların aldığı Merlin Ödülü'nü alan ilk Türk sanatçı oldu. (2009)

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir? - Sayfa 3

Kubilay Tunçer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Susam Sokağı 

Gümüş 

Maçolar 

Yaşayan Umutlar 

Cinlerle Periler 

Şaşıfelek Çıkmazı 

Ödünç Hayat 

Yapma Diyorum 

Limon Ağacı 

Mert ile Gert 

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir? - Sayfa 4

Galip Derviş 

Tatlı Küçük Yalancılar 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

Jet Sosyete (2019)

Mutluluk 

Balans ve Manevra 

Araf 

The Market 

Bir Zamanlar Anadolu'da 

Amerikalılar Karadeniz'de 2 

Patlak Sokaklar: Gerzomat 

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