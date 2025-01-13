Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu! Kubilay Tunçer kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Kubilay Tunçer dahil oldu. Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Kubilay Tunçer dizide Cengiz karakterini canlandıracak. Peki, Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kubilay Tunçer kimdir?
12 Haziran 1969 yılında Balıkesir’de doğan Kubilay Tunçer, Türk akademisyen, sahne sihirbazı, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü lisansını ve bilim felsefesi yüksek lisansını (tez aşamasında bırakıldı) ODTÜ'de yapan Tunçer, İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programında öğretim görevlisidir.
Abdullah Oğuz'un Mutluluk ve Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde oynadı. Olağan Mucizeler adlı oyun, Tunçer'e 2003'te Afife Jale En İyi Yazar Ödülü getirdi. Uluslararası Sihirbazlar Derneği (International Magicians Society) tarafından, David Copperfield, Chris Angel, Jeff McBride gibi sihirbazların aldığı Merlin Ödülü'nü alan ilk Türk sanatçı oldu. (2009)
Kubilay Tunçer hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Susam Sokağı
Gümüş
Maçolar
Yaşayan Umutlar
Cinlerle Periler
Şaşıfelek Çıkmazı
Ödünç Hayat
Yapma Diyorum
Limon Ağacı
Mert ile Gert