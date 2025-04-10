Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Murat Danacı dizide Russo karakterini canlandıracak. Peki, Murat Danacı kimdir? Murat Danacı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Murat Danacı kimdir?
25 Temmuz 1976 tarihinde Manisa’da doğan Murat Danacı Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2000-2001'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazanarak göreve başladı. Birçok ulusal ve uluslararası festivallerde çalıştı.
Murat Danacı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Hudutsuz Sevda - 2025
İthal Gelin Aranıyor - 2024
3391 Kilometre - 2024
Hayatımın Neşesi - 2023
Dokuz Oğuz - 2023