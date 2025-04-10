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  4. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Murat Danacı dizide Russo karakterini canlandıracak. Peki, Murat Danacı kimdir? Murat Danacı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir? - Sayfa 1

Murat Danacı kimdir?

25 Temmuz 1976 tarihinde Manisa’da doğan Murat Danacı Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir? - Sayfa 2

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2000-2001'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazanarak göreve başladı. Birçok ulusal ve uluslararası festivallerde çalıştı.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir? - Sayfa 3

Murat Danacı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Hudutsuz Sevda - 2025

İthal Gelin Aranıyor - 2024

3391 Kilometre - 2024

Hayatımın Neşesi - 2023

Dokuz Oğuz - 2023

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Murat Danacı dahil oldu! Murat Danacı kimdir? - Sayfa 4

Kara Tahta - 2022

Benim Adım Melek - 2019-2021

Bizim Hikaye - 2018

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017

Remnants - 2017

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