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  4. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu. Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Özenç Eren Yelçi’nin hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Özenç Eren Yelçi kimdir? Özenç Eren Yelçi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir? - Sayfa 1

Özenç Eren Yelçi kimdir?

18 Kasım 1980 yılında doğan Özenç Eren Yelçi, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunudur. Bunun yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji bölümünde de eğitim görmüştür. 2012 – 2018 yılları arasında ise 3 Mota oyuncuları arasında yer almıştır.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir? - Sayfa 2

Özenç Eren Yelçi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

2014 – Hesaplaşma

2017 – Aşk ve Mavi

2018 – Muhteşem İkili

2018 – Vatanım Sensin

2021 Yeşilçam

2024-Dengeler

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir? - Sayfa 3

Sinema

2018 Borç

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir? - Sayfa 4

Kısa film

2014 Hesaplaşma

2015 Ret

2016 Tutunmak

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