Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu. Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Özenç Eren Yelçi’nin hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Özenç Eren Yelçi kimdir? Özenç Eren Yelçi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Özenç Eren Yelçi kimdir?
18 Kasım 1980 yılında doğan Özenç Eren Yelçi, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunudur. Bunun yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji bölümünde de eğitim görmüştür. 2012 – 2018 yılları arasında ise 3 Mota oyuncuları arasında yer almıştır.
Özenç Eren Yelçi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
2014 – Hesaplaşma
2017 – Aşk ve Mavi
2018 – Muhteşem İkili
2018 – Vatanım Sensin
2021 Yeşilçam
2024-Dengeler