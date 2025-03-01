Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Özenç Eren Yelçi dahil oldu! Özenç Eren Yelçi kimdir?

Özenç Eren Yelçi kimdir?

18 Kasım 1980 yılında doğan Özenç Eren Yelçi, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunudur. Bunun yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji bölümünde de eğitim görmüştür. 2012 – 2018 yılları arasında ise 3 Mota oyuncuları arasında yer almıştır.