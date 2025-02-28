Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Seda Yıldız dahil oldu! Seda Yıldız kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Seda Yıldız dahil oldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen yardımcısı, dramaturg, çevirmen, seslendirme sanatçısı olan Seda Yıldız dizide Reşit karakterini canlandıracak. Peki, Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Seda Yıldız kimdir?
20 Mayıs 1962 yılında Zonguldak’ta doğan Seda Yıldız, tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen yardımcısı, dramaturg, çevirmen, seslendirme sanatçısıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Seda Yıldız, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1982 yılında başlayarak birçok film ve dizide rol almış, birçok film ve dizi için seslendirme yapmıştır. 9 sezon Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yaşar Katırcı karakteri ile çok sevilmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Seda Yıldız hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023)
Kuruluş Osman (2019-2021)
Cinayet Masası İstanbul (2017-2018)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018)
Ben Onu Çok Sevdim (2013)
Yol Ayrımı (2012)