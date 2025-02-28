Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Seda Yıldız dahil oldu! Seda Yıldız kimdir?

Seda Yıldız, tiyatro çalışmaları yanı sıra 1982 yılında başlayarak birçok film ve dizide rol almış, birçok film ve dizi için seslendirme yapmıştır. 9 sezon Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yaşar Katırcı karakteri ile çok sevilmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.