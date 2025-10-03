  1. Ekonomim
  4. Hurda teşvikiyle alınabilecek otomobiller değişti; Alman da listeye girdi.

TBMM’ye sunulması beklenen hurda teşviki düzenlemesiyle birçok model satın alınabilecek.

Ankara’da dönen kulislerde hurda teşvikinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geleceği yönünde oldu.

Vatandaşlar da artık yaşlanan ve maddi sebeplerden ötürü değiştiremedikleri otomobillerini değiştirmenin planlarını yapmaya başladı.

12 OTOMOBİL VAR! LİSTEYE ALMAN DA GİRDİ

Teklife göre teşvik 25 yaş ve üzeri araçları kapsayacak. Özellikle Türkiye’de üretilen ve yüzde 40 yerlilik oranına sahip modelleri kapsayan otomobiller şöyle oldu:

Togg T10F

