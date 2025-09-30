İkinci elde piyasası hızlı otomobiller; 1.2 milyon TL bütçeyle alınabiliyor.

YAŞI KÜÇÜK MOTORU SAĞLAM 18 OTOMOBİL

Eylül ve Ekim aylarında ise 1.2 milyon TL bütçe ile hem yeni hem sağlam otomobiller geliyor. 1.2 milyon TL bütçeyle alınabilecek 18 otomobil şöyle: