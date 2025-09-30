İkinci elde piyasası hızlı otomobiller; 1.2 milyon TL bütçeyle alınabiliyor.
Eylül-Ekim aylarında 1.2 milyon lira bütçeyle ikinci elde satın alınabilecek 18 otomobil modeli belli oldu.
Otomotiv sektöründe balon fiyatlar söndü. Özellikle bayilerin sıfır araçlarda büyük indirimler yapmaları ve cazip kampanyalar duyurmaları ikinci eldeki fahiş fiyatların önünü kesti.
YAŞI KÜÇÜK MOTORU SAĞLAM 18 OTOMOBİL
Eylül ve Ekim aylarında ise 1.2 milyon TL bütçe ile hem yeni hem sağlam otomobiller geliyor. 1.2 milyon TL bütçeyle alınabilecek 18 otomobil şöyle:
