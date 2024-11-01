İllegal Hayatlar Meclis çıktı mı, vizyona girdi mi? İllegal Hayatlar ne zaman, nerede yayınlanacak?

İlk filmde pek çok konuyu ele alan Mahsun Karaca, Mahsun kaçak bir kumarhane işletliyordu. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Buradaki amaç gizli olarak kumarhane işletmeye devam etmekti. Ancak bu fikir, hem de kendisini hem de arkadaşlarını türlü maceraların içine sürükledi.