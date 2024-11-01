İllegal Hayatlar Meclis çıktı mı, vizyona girdi mi? İllegal Hayatlar ne zaman, nerede yayınlanacak?
Röportaj Adam lakaplı Mahsun Karaca’nın yeni filmi İllegal Hayatlar Beyaz Perde’de izleyici ile buluşuyor. Komedi konulu filmde siyaset ve gündelik konular ele alınırken, izleyenler bir kez daha kahkahaya boğulacak. Peki İllegal Hayatlar Meclis çıktı mı, vizyona girdi mi? İllegal hayatlar hangi platformda, ücretli mi?
Sosyal medya ve YouTube platformlarındaki başarısını Beyaz Perde’ye taşıyan Mahsun Karaca, İllegal Hayatlar’ın ilk bölümüyle beğeni toplarken, filmin devamı olan İllegal Hayatlar Meclis’in de çıkacağını duyurmuştu.
Sinemaseverlerin beğenisine sunulan İllegal Hayatlar Meclis, tıpkı ilk bölümde olduğu gibi siyaseti ve bazı gündelik konuları ele alıyor. Peki İllegal Hayatlar Meclis ne zaman, hangi platformda? İllegal Hayatlar Meclis ücretli mi, ne kadar? İşte merak ettiğiniz her şey.
İlk filmde pek çok konuyu ele alan Mahsun Karaca, Mahsun kaçak bir kumarhane işletliyordu. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Buradaki amaç gizli olarak kumarhane işletmeye devam etmekti. Ancak bu fikir, hem de kendisini hem de arkadaşlarını türlü maceraların içine sürükledi.
Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman, Okan Has, Uğur Sarhan, Bülent Çolak, Ali İhsan Varol’un yer aldığı “İllegal Hayatlar” filmi, hem sinema hem de yayınlandığı TV yayınında büyük ilgi topladı. Şimdi ise gözler İllegal Hayatlar 2, yani İllegal Hayatlar Meclis filmine çevrildi.