IMDb verileri belirledi! Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 100 dizi - 3 Türk yapımı da var
Internet Movie Database yani bilinen ismiyle IMBD verilerine göre en yüksek puanı alan ve ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 100 dizi listelendi. İşte ABD'den Japonya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar dünyanın en iyi dizileri
Dünyanın en büyük dizi film veritabı IMBD, 1990 senesindeki kuruluşundan bugüne kadar milyonlarca kullanıcısı ile bu dizi ve filmleri puanlayarak listeliyor. Son yapılan güncellemelerle beraber IMBD'ye göre ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 100 dizi sıralandı. İşte hepsi birbirinden farklı ve senaryolarıyla büyük ilgi uyandırmış dizilerin tamamı:
100 - This Is Us 8.7 / 10
"This Is Us" dizisi, Pearson ailesinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlatan bir drama dizisidir. Dizide, Jack ve Rebecca Pearson'ın çocukları Kevin, Kate ve Randall'ın hayatları, aile bağları, kişisel mücadeleleri ve birbirleriyle olan ilişkileri derinlemesine ele alınır. Her bölümde, karakterlerin geçmişteki olayları ve mevcut yaşamları arasındaki bağlantılar keşfedilir, duygusal ve etkileyici anlarla aile sevgisi ve zorlukları vurgulanır.
99 - Killing Eve 8.2 / 10
"Killing Eve" dizisi, istihbarat ajansı MI6'te çalışan Eve Polastri'nin, uluslararası bir kadın suikastçı olan Villanelle’i takip etmesini konu alır. Eve, Villanelle'in cinayetlerini çözmeye çalışırken, ikili arasında karmaşık bir ilişki gelişir. Dizi, bu iki kadın arasındaki gerilimli ve sürükleyici kedi-fare oyununu, mizah ve dram unsurlarıyla birleştirir.
98 - Big Little Lies 8.5 / 10
"Big Little Lies," Monterey, California'da yaşayan üç kadının hayatlarını merkezine alır. Başarı, zenginlik ve sosyal statüleriyle övünen bu kadınların, gizli kalmış çatışmaları ve karmaşık ilişkileri, bir cinayet soruşturması sırasında gün yüzüne çıkar. Dizi, kadınların arkadaşlıkları, aile sorunları ve toplumsal baskılar arasında denge kurma mücadelesini, dramatik ve sürükleyici bir şekilde anlatır.