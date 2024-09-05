IMDb verileri belirledi! Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 100 dizi - 3 Türk yapımı da var

Dünyanın en büyük dizi film veritabı IMBD, 1990 senesindeki kuruluşundan bugüne kadar milyonlarca kullanıcısı ile bu dizi ve filmleri puanlayarak listeliyor. Son yapılan güncellemelerle beraber IMBD'ye göre ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 100 dizi sıralandı. İşte hepsi birbirinden farklı ve senaryolarıyla büyük ilgi uyandırmış dizilerin tamamı: