İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir?
İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Deniz Bolışık dizide onkolog doktor Yeşim karakterini canlandıracak. Peki, Deniz Bolışık kimdir? Deniz Bolışık hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Deniz Bolışık kimdir?
31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğan Deniz Bolışık Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Orta öğrenimini Aydın'da tamamlamıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde hazırlık sınıfı okumuş, sonrasında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'ne geçerek bu bölümden mezun olmuştur. İlk kez, 2006 yılında Kırık Kanatlar dizisinde Zülfiye karakterini oynamıştır.
Deniz Bolışık hangi projelerde rol almıştır?
Diziler
2025 İnci Taneleri
2024 Kötü Kan
2023- Küçük Dahi: İbn-i Sina
2022 Mahkum
2019 Nöbet
2017-2018 Kanatsız Kuşlar