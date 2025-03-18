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  4. İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir?

İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir?

İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Deniz Bolışık dizide onkolog doktor Yeşim karakterini canlandıracak. Peki, Deniz Bolışık kimdir? Deniz Bolışık hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir? - Sayfa 1

Deniz Bolışık kimdir?

31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğan Deniz Bolışık Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Orta öğrenimini Aydın'da tamamlamıştır.

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İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir? - Sayfa 2

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde hazırlık sınıfı okumuş, sonrasında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'ne geçerek bu bölümden mezun olmuştur. İlk kez, 2006 yılında Kırık Kanatlar dizisinde Zülfiye karakterini oynamıştır.

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İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir? - Sayfa 3

Deniz Bolışık hangi projelerde rol almıştır?

Diziler

2025  İnci Taneleri         

2024  Kötü Kan

2023- Küçük Dahi: İbn-i Sina

2022  Mahkum

2019  Nöbet

2017-2018   Kanatsız Kuşlar

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İnci Taneleri dizisine Deniz Bolışık dahil oldu! Deniz Bolışık kimdir? - Sayfa 4

2017  Kırlangıç Fırtınası

2013-2015   Aşkın Bedeli        

2011  Canan         

2007  Nazlı

2007  Eşref Saati

2007  Ayrılık

2006  Hisarbuselik

2006  Kırık Kanatlar

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