iPhone 17 Pro için Lüksemburg’da 3 gün çalışmak yetiyor; İşte Türkiye’de çalışmak gereken gün sayısı
ABD’li teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen iPhone 17 Pro’nun satış fiyatı netleşti. Türkiye’de bir iPhone 17 Pro için harcanan mesai süresi de belli oldu.
Teknoloji devi Apple, iPhone 17’yi tanıttı. Ailenin yeni üyesinin Türkiye satış fiyatı da belli oldu.
Yeni ekran ve kamera teknolojisi ile A19 çip kullanan iPhone 17 256 ve 512 GB depolama kapasiteleriyle satılacak.
Lavanta, sis mavisi, ada çayı, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile sunulacak olan iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL oldu.
