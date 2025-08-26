İsrail'e en olumsuz bakan 24 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin şaşırtan oranı
Pew Research Center’ın 2025 anketine göre, dünya genelinde İsrail’e yönelik bakış büyük ölçüde olumsuz. 24 ülkeyi kapsayan araştırmada yalnızca Hindistan, Kenya ve Nijerya’da olumlu görüşler öne çıktı.
Uluslararası kamuoyunun İsrail’e bakışı 2025’te de değişmedi. Pew Research Center tarafından yapılan geniş çaplı anket, 24 ülkenin büyük bölümünde İsrail’e yönelik olumsuz bir algının hâkim olduğunu ortaya koydu. Sadece Hindistan, Kenya ve Nijerya’da olumlu yanıtların olumsuzlardan daha yüksek çıkması dikkat çekti. İşte İsrail'e en olumsuz bakan 24 ülke:
